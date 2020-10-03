В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок третьего тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» будет принимать «Интер».
Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
«Лацио» – «Интер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.
В прямом эфире поединок «Лацио» – «Интер» покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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