Тренер Львова уходить не планирует: «О какой отставке идет разговор?»

После ничьей 0:0 в матче УПЛ против «Руха» наставник «Львова» Георгий Цецадзе прокомментировал слухи о своем увольнении.
«Результатом недоволен. Сегодня мы должны были побеждать. Повезло в конце, что не пропустили. Пока не получается победить. Будем стараться, чтобы забить победный гол».
«Слухи о моей отставке? А где я сейчас нахожусь? Я думаю, об игре нужно говорить, а не об отставке. Вы видите меня в качестве тренера ФК «Львов» - о какой отставке может идти разговор»?
«Вы говорите, что мы хуже играли - посчитайте статистику. Вы лучше знаете, что превосходство исходит из статистики. Мы просто не смогли забить. Очень сложно даются голы», - сказал Цецадзе.
Команда в 4-х турах набрала 1 пункт.
Источник — Футбол 1/2/3
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