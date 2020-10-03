Тренер Львова уходить не планирует: «О какой отставке идет разговор?»

Георгий Цецадзе намерен продолжать работу

  • 03.10.2020 22:30
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  • 1 комментарий
Тренер Львова уходить не планирует: «О какой отставке идет разговор?»
© pfclviv.com

После ничьей 0:0 в матче УПЛ против «Руха» наставник «Львова» Георгий Цецадзе прокомментировал слухи о своем увольнении.

«Результатом недоволен. Сегодня мы должны были побеждать. Повезло в конце, что не пропустили. Пока не получается победить. Будем стараться, чтобы забить победный гол».

«Слухи о моей отставке? А где я сейчас нахожусь? Я думаю, об игре нужно говорить, а не об отставке. Вы видите меня в качестве тренера ФК «Львов» - о какой отставке может идти разговор»?

«Вы говорите, что мы хуже играли - посчитайте статистику. Вы лучше знаете, что превосходство исходит из статистики. Мы просто не смогли забить. Очень сложно даются голы», - сказал Цецадзе.

Команда в 4-х турах набрала 1 пункт.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 22:34
    -3
    Гінацвалє, не зважай! Вороги бояться, от і хочуть нас збити з шляху, який веде нас на вершину !
    Працювати! Пахати і всьо буде добре!
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