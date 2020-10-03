Тренер Львова уходить не планирует: «О какой отставке идет разговор?»

После ничьей 0:0 в матче УПЛ против «Руха» наставник «Львова» Георгий Цецадзе прокомментировал слухи о своем увольнении.

«Результатом недоволен. Сегодня мы должны были побеждать. Повезло в конце, что не пропустили. Пока не получается победить. Будем стараться, чтобы забить победный гол».

«Слухи о моей отставке? А где я сейчас нахожусь? Я думаю, об игре нужно говорить, а не об отставке. Вы видите меня в качестве тренера ФК «Львов» - о какой отставке может идти разговор»?

«Вы говорите, что мы хуже играли - посчитайте статистику. Вы лучше знаете, что превосходство исходит из статистики. Мы просто не смогли забить. Очень сложно даются голы», - сказал Цецадзе.

Команда в 4-х турах набрала 1 пункт.