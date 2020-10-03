Заря готова подписать молодого форварда Фенербахче

По информации zaryalg.com, «Заря» Луганск вскоре объявит о подписании форварда «Фенербахче» Аллахьяра Сайядманеша, которому осталось пройти медосмотр.
Игрок перейдет в украинскую команду на правах аренды до конца сезона.
Ранее сообщалось, что клубы договорились об аренде, но 19-летний футболист не хотел переходить в «Зарю».
Аллахьяр уже успел дебютировать в национальной сборной Ирана.
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Источник — Фан-сайт ФК Заря
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