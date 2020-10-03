Заря готова подписать молодого форварда Фенербахче

Аллахьяр Сайядманеш, вероятно, окажется в УПЛ

  • 03.10.2020 22:52
  • 752 просмотра
  • 4 комментария
Заря готова подписать молодого форварда Фенербахче
© hurriyet.com.tr

По информации zaryalg.com, «Заря» Луганск вскоре объявит о подписании форварда «Фенербахче» Аллахьяра Сайядманеша, которому осталось пройти медосмотр.

Игрок перейдет в украинскую команду на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что клубы договорились об аренде, но 19-летний футболист не хотел переходить в «Зарю».

Аллахьяр уже успел дебютировать в национальной сборной Ирана.

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Источник — Фан-сайт ФК Заря

(4 голоса)

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Комментарии
    Геннадий Мотовиловец
      Геннадий Мотовиловец, 03.10.2020 23:05
    0
    Да, информации минимум,шото на молодёжном уровне скудненько так характеризуют как перспективного,так у нас своих перспективных хоть пруд...
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 22:57
    0
    арендуют*
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 22:56
    +1
    непонятно за какие заслуги его покупают, только игры за сборную Ирана.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 22:54
    +2
    когда говорят осталось пройти медосмотр, значит трансфер на 99% совершён.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 22:54
    +2
    когда говорят осталось пройти медосмотр, значит трансфер на 99% совершён.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 22:56
    +1
    непонятно за какие заслуги его покупают, только игры за сборную Ирана.
    Ссылка
    Геннадий Мотовиловец
      Геннадий Мотовиловец, 03.10.2020 23:05
    0
    Да, информации минимум,шото на молодёжном уровне скудненько так характеризуют как перспективного,так у нас своих перспективных хоть пруд...
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 22:57
    0
    арендуют*
    Ссылка
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