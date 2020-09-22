У Зари сорвался трансфер перспективного форварда Фенербахче

«Заря» не смогла завершить переход перспективного 19-летнего форварда «Фенербахче» Аллахьяра Сайядманеша.
Несмотря на договоренность между клубами, сделка сорвалась из-за того, что луганчане и футболист не пришли к общему знаменателю по деталям личного контракта.
По этой причине сделка к настоящему моменту заморожена, и ее судьба остается неизвестной.
Ранее в турецких СМИ сообщалось, что «Заря» арендует Аллахьяра на полтора сезона с опцией дальнейшего выкупа за 3,5 миллиона евро. Аллахьяр Сайядманеш является футболистом национальной сборной Ирана, в рядах которой провел 1 матч и отличился 1 забитым мячом.
Источник — Fanatik
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