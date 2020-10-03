Обидчица Козловой вышла в четвертый круг Ролан Гаррос, выбив Остапенко

Паула Бадоса Хиберт обновляет личные рекорды

  • 03.10.2020 20:40
  • 1062 просмотра
  • 3 комментария
Обидчица Козловой вышла в четвертый круг Ролан Гаррос, выбив Остапенко
© Ролан Гаррос. Паула Бадоса Хиберт

Испанка Паула Бадоса Хиберт (№87 WTA) неожиданно вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
После побед над Катериной Козловой (№99 WTA) и Слоан Стивенс (№34 WTA), 22-летняя теннисистка выбила из борьбы еще и Алену Остапенко из Латвии (№43 WTA).
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Паула Бадоса Хиберт (Испания) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3
 
Отметим, что Паула сыграет свой дебютный матч в 1/8 финала турниров Большого Шлема. Ранее она ни разу не заходила дальше второго раунда.
 
Соперницей испанки станет 32-летняя немка Лаура Зигемунд (№66 WTA), которая также впервые сыграет во второй неделе мейджора.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 03.10.2020 22:14
    0
    Погано. Тепер Остап усі свої сили на пару зосередить проти нашої Марти...
    Ссылка
    alexx
    online
      alexx, 03.10.2020 21:30
    +2
    Красивая девка, и играет неплохо
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.10.2020 20:44
    -1
    Молодец, сексуха
    Ссылка
    alexx
    online
      alexx, 03.10.2020 21:30
    +2
    Красивая девка, и играет неплохо
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 03.10.2020 22:14
    0
    Погано. Тепер Остап усі свої сили на пару зосередить проти нашої Марти...
    Ссылка
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