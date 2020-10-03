Обидчица Козловой вышла в четвертый круг Ролан Гаррос, выбив Остапенко

Испанка Паула Бадоса Хиберт (№87 WTA) неожиданно вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.



После побед над Катериной Козловой (№99 WTA) и Слоан Стивенс (№34 WTA), 22-летняя теннисистка выбила из борьбы еще и Алену Остапенко из Латвии (№43 WTA).



Ролан Гаррос. Третий круг

Паула Бадоса Хиберт (Испания) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3



Отметим, что Паула сыграет свой дебютный матч в 1/8 финала турниров Большого Шлема. Ранее она ни разу не заходила дальше второго раунда.



Соперницей испанки станет 32-летняя немка Лаура Зигемунд (№66 WTA), которая также впервые сыграет во второй неделе мейджора.