Президент Днепра-1: «Сыграли вничью, но сейчас для нас это как победа»

Юрий Береза считает, что команда выбирается из кризиса

  • 03.10.2020 19:28
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Президент Днепра-1: «Сыграли вничью, но сейчас для нас это как победа»
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» в матче УПЛ сыграл 2:2 в «Ворсклой», а президент клуба Юрий Береза считает, что команда потихоньку выбирается из психологической ямы.

«На самом деле, у нас начался спад еще после игры с «Колосом» в прошлом сезоне, и некоторые говорят, что мы пытаемся еще найти какое-то «дно», хотя подбор исполнителей и вообще команда у нас довольно неплохие. И здесь, в первую очередь, хочу поблагодарить главного тренера, который нашел слова, которые были нужны команде в раздевалке перед началом матча. По игре сегодня счет не соответствует тому, что происходило на поле, но за то мы и любим футбол. Сегодня было много эмоций».

«Конечно, я был бы более доволен, если бы у нас по итогам матча было три набранных очка. К сожалению, этого нет. Мы ищем игру, новый тренер ищет взаимопонимания с командой, и ищет ту «химию», которая нам необходима».

«Сегодня мне хочется поблагодарить днепровских болельщиков, которые пришли на стадион. Мы уже много времени не общаемся, и сегодня эта поддержка была очень важной для команды. Что касается команды, то считаю, что как раз сейчас мы и пойдем на подъем, и будем радовать всех болельщиков качеством своего футбола. Я вижу это по тому, что происходит внутри команды. Команда была в психологической яме, и сейчас она начала из нее выбираться».

«Пусть сегодня была ничья, но с моральной точки зрения сегодня была победа. Поэтому хочу поздравить болельщиков с тем, что несмотря ни на что, мы не проиграли. И теперь мы стоим на пути завершения провального состояния команды. Этот матч - наша эмоциональная победа: над собой и тем, что над нами нависало», - считает Береза.

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Источник — СК Днепр-1

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