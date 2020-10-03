ВИДЕО. Между ног вратарю! Кадири снова забивает за российский клуб

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири, принадлежащий киевскому «Динамо», снова забил гол в чемпионате России в составе тульского «Арсенала».



В матче 10-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:1) экс-динамовец открыл счет на 43-й минуте курьезным голом. Ганец не очень сильно пробил из-за штрафной площади, а Сергей Рыжиков пропустил мяч между ног, не сумев его удачно зафиксировать.



«Тамбову» удалось отыграться после пенальти на 87-й минуте.



Напомним, в предыдущем туре РПЛ Кадири огорчил вратаря «Ростова», хотя это не помогло его команде набрать очки (2:3).



Любопытно, что в составе киевского «Динамо» Мохаммед не забивал, хотя провел 15 матчей.