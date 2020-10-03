ВИДЕО. Между ног вратарю! Кадири снова забивает за российский клуб

Экс-игрок киевского «Динамо» феерит в российском чемпионате

  • 03.10.2020 18:39
  • 734 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Между ног вратарю! Кадири снова забивает за российский клуб
© ПФК Арсенал. Мохаммед Кадири

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири, принадлежащий киевскому «Динамо», снова забил гол в чемпионате России в составе тульского «Арсенала».
 
В матче 10-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:1) экс-динамовец открыл счет на 43-й минуте курьезным голом. Ганец не очень сильно пробил из-за штрафной площади, а Сергей Рыжиков пропустил мяч между ног, не сумев его удачно зафиксировать.
 
«Тамбову» удалось отыграться после пенальти на 87-й минуте.
 
Напомним, в предыдущем туре РПЛ Кадири огорчил вратаря «Ростова», хотя это не помогло его команде набрать очки (2:3). 
 
Любопытно, что в составе киевского «Динамо» Мохаммед не забивал, хотя провел 15 матчей.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    maverik
    online
      maverik, 03.10.2020 18:52
    0
    Неужели уровень росчемпа настолько низок что откровенное дерево там феерит ?
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 03.10.2020 18:52
    0
    Неужели уровень росчемпа настолько низок что откровенное дерево там феерит ?
    Ссылка
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