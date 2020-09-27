ВИДЕО. Хавбек, принадлежащий Динамо, забил гол в чемпионате России

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири, принадлежащий киевскому «Динамо», забил гол в чемпионате России.
Хавбек отличился за тульский «Арсенал» в матче против «Ростова» (2:3), сократив отставание до минимума в концовке игры.
РПЛ. 9-й тур
«Арсенал» Тула – «Ростов» – 2:3
Голы: Кангва, 9, Кадири, 90+4 – Чернов, 13, Хасимото, 40, 45+1.
ВИДЕО. ГОЛ! 2:3. Мохаммед Кадири, 90+4 мин.
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Источник — Sport.ua
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