ВИДЕО. Хавбек, принадлежащий Динамо, забил гол в чемпионате России

Мохаммед Кадири отличился за тульский «Арсенал» в матче против «Ростова»

  • 27.09.2020 22:36
  • 2999 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Хавбек, принадлежащий Динамо, забил гол в чемпионате России
© ФК Арсенал Тула. Мохаммед Кадири

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири, принадлежащий киевскому «Динамо», забил гол в чемпионате России.

Хавбек отличился за тульский «Арсенал» в матче против «Ростова» (2:3), сократив отставание до минимума в концовке игры.

РПЛ. 9-й тур

«Арсенал» Тула  «Ростов»  2:3

Голы: Кангва, 9, Кадири, 90+4 – Чернов, 13, Хасимото, 40, 45+1.

ВИДЕО. ГОЛ! 2:3. Мохаммед Кадири, 90+4 мин.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vasyan86
      vasyan86, 27.09.2020 23:49
    0
    Характеризует уровень середняков чемпионата России...
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 27.09.2020 23:49
    0
    Характеризует уровень середняков чемпионата России...
    Ссылка
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