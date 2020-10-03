Фран СОЛЬ: «У меня были другие варианты продолжения карьеры»

Игрок прокомментировал возвращение в Испанию

  • 03.10.2020 17:53
  • 2506 просмотров
  • 11 комментариев
Фран СОЛЬ: «У меня были другие варианты продолжения карьеры»
© marca.com

«Динамо» отправило в аренду клубу Сегунды «Тенерифе» форварда Франа Соля, который рассказал, что у него были и другие варианты продолжения карьеры.

«Как только открылось трансферное окно, со мной связался спортивный директор «Тенерифе». Во многом из-за его усилий я перешел в эту команду, хотя у меня были и другие предложения и варианты».

«Физически я готов играть и уже хочу помочь новой команде», - сказал Соль.

«Тенерифе» после трех туров набрал 3 очка.

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Источник — Marca

(13 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.10.2020 18:50
    0
    REALIST, 03.10.2020 18:18
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    Га?
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.10.2020 18:50
    0
    REALIST, 03.10.2020 18:19
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    Га ?
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.10.2020 18:49
    0
    REALIST, 03.10.2020 18:16
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    Га?
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.10.2020 18:48
    0
    REALIST, 03.10.2020 18:16
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    Га?
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    REALIST
    online
      REALIST, 03.10.2020 18:19
    0
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    REALIST
    online
      REALIST, 03.10.2020 18:18
    0
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    REALIST
    online
      REALIST, 03.10.2020 18:17
    0
    написання нової книги - не рахується !
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    REALIST
    online
      REALIST, 03.10.2020 18:16
    0
    написання нової книги - не рахується !
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    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 03.10.2020 18:13
    +1
    какие там варианты? может с раённой команды и были... ты очень слаб.. и в твои года ты уже лучше не заиграешь.. удачи тебе..
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 03.10.2020 18:12
    +2
    какие там варианты? может с раённой команды и были... ты очень слаб.. и в твои года ты уже лучше не заиграешь.. удачи тебе..
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 03.10.2020 18:01
    +3
    Удачи. Только не вздумай возвращаться!
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    Newvlad
    online
      Newvlad, 03.10.2020 18:01
    +3
    Удачи. Только не вздумай возвращаться!
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 03.10.2020 18:12
    +2
    какие там варианты? может с раённой команды и были... ты очень слаб.. и в твои года ты уже лучше не заиграешь.. удачи тебе..
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 03.10.2020 18:13
    +1
    какие там варианты? может с раённой команды и были... ты очень слаб.. и в твои года ты уже лучше не заиграешь.. удачи тебе..
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.10.2020 18:50
    0
    REALIST, 03.10.2020 18:18
    написання нової книги - не рахується !
    Га?
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.10.2020 18:50
    0
    REALIST, 03.10.2020 18:19
    написання нової книги - не рахується !
    Га ?
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.10.2020 18:49
    0
    REALIST, 03.10.2020 18:16
    написання нової книги - не рахується !
    Га?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.10.2020 18:48
    0
    REALIST, 03.10.2020 18:16
    написання нової книги - не рахується !
    Га?
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    REALIST
    online
      REALIST, 03.10.2020 18:19
    0
    написання нової книги - не рахується !
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    REALIST
    online
      REALIST, 03.10.2020 18:18
    0
    написання нової книги - не рахується !
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    REALIST
    online
      REALIST, 03.10.2020 18:17
    0
    написання нової книги - не рахується !
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    REALIST
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      REALIST, 03.10.2020 18:16
    0
    написання нової книги - не рахується !
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