Фран СОЛЬ: «У меня были другие варианты продолжения карьеры»

«Динамо» отправило в аренду клубу Сегунды «Тенерифе» форварда Франа Соля, который рассказал, что у него были и другие варианты продолжения карьеры.

«Как только открылось трансферное окно, со мной связался спортивный директор «Тенерифе». Во многом из-за его усилий я перешел в эту команду, хотя у меня были и другие предложения и варианты».

«Физически я готов играть и уже хочу помочь новой команде», - сказал Соль.

«Тенерифе» после трех туров набрал 3 очка.