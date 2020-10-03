Фран СОЛЬ: «У меня были другие варианты продолжения карьеры»

«Динамо» отправило в аренду клубу Сегунды «Тенерифе» форварда Франа Соля, который рассказал, что у него были и другие варианты продолжения карьеры.
«Как только открылось трансферное окно, со мной связался спортивный директор «Тенерифе». Во многом из-за его усилий я перешел в эту команду, хотя у меня были и другие предложения и варианты».
«Физически я готов играть и уже хочу помочь новой команде», - сказал Соль.
«Тенерифе» после трех туров набрал 3 очка.
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Источник — Marca
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