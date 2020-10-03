ОФИЦИАЛЬНО. Матчи сборной Украины в Лиге наций пройдут со зрителями

Власти Киева согласилась с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.



Сообщается, что при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на матчи Лиги наций с участием национальной сборной Украины и Германии (10 октября, НСК «Олимпийский») и Украины с Испанией (13 октября, НСК «Олимпийский»).



Также болельщикам позволят посетить встречу квалификационного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии (9 октября, «Оболонь Арена»).



Ранее сообщалось, что эти поединки пройдут без болельщиков.