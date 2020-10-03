ОФИЦИАЛЬНО. Матчи сборной Украины в Лиге наций пройдут со зрителями

На встречах с Германией и Испанией трибуны НСК «Олимпийский» могут быть заполнены на 30%

  • 03.10.2020 17:12
  • 365 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Матчи сборной Украины в Лиге наций пройдут со зрителями
© НСК Олимпийский

Власти Киева согласилась с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.
 
Сообщается, что при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на матчи Лиги наций с участием национальной сборной Украины и Германии (10 октября, НСК «Олимпийский») и Украины с Испанией (13 октября, НСК «Олимпийский»). 
 
Также болельщикам позволят посетить встречу квалификационного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии (9 октября, «Оболонь Арена»).
 
Ранее сообщалось, что эти поединки пройдут без болельщиков.

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Источник — Офіційний портал Києва

(2 голоса)

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Комментарии
    Iurii
      Iurii, 03.10.2020 17:17
    0
    Здравый смысл наконец-то восторжествовал.
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 03.10.2020 17:16
    0
    Здравый смысл наконец-то восторжествовал.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 17:14
    0
    Ура ура...всё же посмотрим на нашем стадионе сборную!!!!!
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 03.10.2020 17:14
    0
    Здравый смысл наконец-то восторжествовал.
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 03.10.2020 17:17
    0
    Здравый смысл наконец-то восторжествовал.
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 03.10.2020 17:16
    0
    Здравый смысл наконец-то восторжествовал.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 17:14
    0
    Ура ура...всё же посмотрим на нашем стадионе сборную!!!!!
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 03.10.2020 17:14
    0
    Здравый смысл наконец-то восторжествовал.
    Ссылка
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