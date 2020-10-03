Юрий МАКСИМОВ: «Беру вину на себя, не успел поменять игроков»

В поединке с «Днепром-1» (2:2) полтавчане упустили победу на 5-й компенсированной минуте встречи. Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов винит в этом себя.

«Нам давалась игра, 2:1 выигрывали за 20 минут до конца матча. Нам не хватило сделать замену. Играли, имея на одного игрока больше, но где-то опыта не хватает, чтобы контролировать игру дальше – сразу опустились назад. Не успели поменять Саню Скляра – он получил красную карточку. То же и с Кане у нас произошло. Сделай на полминуты раньше две замены, может, добились бы результата. А так могу взять вину на себя, потому что не успел поменять вовремя», - сказал Юрий Максимов

После пяти туров в активе «Ворсклы» 11 очков и пока первое место в турнирной таблице.