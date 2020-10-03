Юрий МАКСИМОВ: «Беру вину на себя, не успел поменять игроков»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал матч с «Днепром-1» (2:2)

  • 03.10.2020 16:56
  • 999 просмотров
  • 0 комментариев
Юрий МАКСИМОВ: «Беру вину на себя, не успел поменять игроков»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

В поединке с «Днепром-1» (2:2) полтавчане упустили победу на 5-й компенсированной минуте встречи. Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов винит в этом себя.

«Нам давалась игра, 2:1 выигрывали за 20 минут до конца матча. Нам не хватило сделать замену. Играли, имея на одного игрока больше, но где-то опыта не хватает, чтобы контролировать игру дальше – сразу опустились назад. Не успели поменять Саню Скляра – он получил красную карточку. То же и с Кане у нас произошло. Сделай на полминуты раньше две замены, может, добились бы результата. А так могу взять вину на себя, потому что не успел поменять вовремя», - сказал Юрий Максимов

После пяти туров в активе «Ворсклы» 11 очков и пока первое место в турнирной таблице.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности