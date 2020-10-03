ВИДЕО. Как Скляра и Кане удаляли в концовке встречи с Днепром-1

Неудачное завершение матча для полтавчан

  • 03.10.2020 16:42
  • 1096 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как Скляра и Кане удаляли в концовке встречи с Днепром-1
© ФК Ворскла. Александр Скляр

В матче 5-го тура УПЛ «Ворскла» не удержала победу в выездном матче против «Днепра-1» (2:2).

На 66-й минуте гости повели 2:1, а на 74-й – остались в большинстве. Но на 81-й и 90+4-й минутах два игрока полтавчан были удалены после того как получили по второму предупреждению. Сначала поле покинул Александр Скляр, а затем – Ибрахим Кане.

В итоге «Днепр-1» отыгрался усилиями Булецы на 90+5 минуте.

Удаление Скляра

Удаление Кане

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Источник — ТСН

(2 голоса)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 03.10.2020 17:05
    +1
    Нахера выкладывать видео, для просмотра которого нужны левые приложения?
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.10.2020 16:58
    0
    не красные а малиновые
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.10.2020 16:57
    0
    не красные а малиновые
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.10.2020 16:56
    0
    не красные а малиновые
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 03.10.2020 17:05
    +1
    Нахера выкладывать видео, для просмотра которого нужны левые приложения?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.10.2020 16:58
    0
    не красные а малиновые
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.10.2020 16:57
    0
    не красные а малиновые
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.10.2020 16:56
    0
    не красные а малиновые
    Ссылка
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