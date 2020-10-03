ВИДЕО. Как Скляра и Кане удаляли в концовке встречи с Днепром-1

В матче 5-го тура УПЛ «Ворскла» не удержала победу в выездном матче против «Днепра-1» (2:2).
На 66-й минуте гости повели 2:1, а на 74-й – остались в большинстве. Но на 81-й и 90+4-й минутах два игрока полтавчан были удалены после того как получили по второму предупреждению. Сначала поле покинул Александр Скляр, а затем – Ибрахим Кане.
В итоге «Днепр-1» отыгрался усилиями Булецы на 90+5 минуте.
Удаление Скляра
Удаление Кане
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Источник — ТСН
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