ВИДЕО. Как Скляра и Кане удаляли в концовке встречи с Днепром-1

В матче 5-го тура УПЛ «Ворскла» не удержала победу в выездном матче против «Днепра-1» (2:2).

На 66-й минуте гости повели 2:1, а на 74-й – остались в большинстве. Но на 81-й и 90+4-й минутах два игрока полтавчан были удалены после того как получили по второму предупреждению. Сначала поле покинул Александр Скляр, а затем – Ибрахим Кане.

В итоге «Днепр-1» отыгрался усилиями Булецы на 90+5 минуте.

Удаление Скляра

Удаление Кане