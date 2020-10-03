Рух – Львов. Известны стартовые составы на львовское дерби

Сегодня, 3 октября «Рух» сыграет со «Львовом» в рамках пятого тура УПЛ. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
«Рух»: Бандура, Федорчук, Дуць, Парамонов, Глига, Брикнер, Мартынюк, Кухарук, Климчук, Мысык, Кухаревич
Запас: Мысак, Стаменкович, Белый, И. Бойчук, Калюжный, Русин, Кондраков, Эрнест, Б. Бойчук
«Львов»: Костык, Челич, Кравчук, Михоуби, Клименчук, Грисьо, Шина, Айнсалу, Кашман, Фелипе, Казлаускас
Запас: Пеньков, Борзенко, Сабино, Ныч, Богунов, Махмутович, Чирьяк
Источник — Sport.ua
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