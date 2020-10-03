ВИДЕО. Две желтые за минуту. За что Цурикова удалили в матче с Ворсклой

Хавбек днепрян очень быстро наработал на красную карточку

  • 03.10.2020 16:21
  • 1748 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Две желтые за минуту. За что Цурикова удалили в матче с Ворсклой
© СК Днепр-1. Андрей Цуриков

В матче 5-го тура УПЛ «Ворскла» не удержала победу в выездном матче против «Днепра-1» (2:2).
 
Хотя для полтавчан все складывалось удачно, на 66-й минуте они повели 2:1, а на 74-й  – остались в большинстве.
 
Андрей Цуриков менее чем за минуту получил две желтые. Сперва – за опасную игру в чужой штрафной, после чего на фланге сбил Пердуту.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТСН

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Leo69
      Leo69, 03.10.2020 16:51
    0
    Вот-вот. Два левых штрафных в предыдущих матчах, с которых пропускали голы - это было. А вот пенальти после типа фола в центре поля- НЕТ. Вывод: судьи тянут Днепр-1.
    Ссылка
    Leo69
      Leo69, 03.10.2020 16:50
    0
    Вот-вот. Два левых штрафных в предыдущих матчах, с которых пропускали голы - это было. А вот пенальти после типа фола в центре поля- НЕТ. Вывод: судьи тянут Днепр-1.
    Ссылка
    Viktor Skeptik
      Viktor Skeptik, 03.10.2020 16:38
    0
    Даремно виганяв, треба було пенальті придумати Дніпру.)))
    Ссылка
    Leo69
      Leo69, 03.10.2020 16:51
    0
    Вот-вот. Два левых штрафных в предыдущих матчах, с которых пропускали голы - это было. А вот пенальти после типа фола в центре поля- НЕТ. Вывод: судьи тянут Днепр-1.
    Ссылка
    Leo69
      Leo69, 03.10.2020 16:50
    0
    Вот-вот. Два левых штрафных в предыдущих матчах, с которых пропускали голы - это было. А вот пенальти после типа фола в центре поля- НЕТ. Вывод: судьи тянут Днепр-1.
    Ссылка
    Viktor Skeptik
    online
      Viktor Skeptik, 03.10.2020 16:38
    0
    Даремно виганяв, треба було пенальті придумати Дніпру.)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности