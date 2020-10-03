ВИДЕО. Две желтые за минуту. За что Цурикова удалили в матче с Ворсклой

В матче 5-го тура УПЛ «Ворскла» не удержала победу в выездном матче против «Днепра-1» (2:2).



Хотя для полтавчан все складывалось удачно, на 66-й минуте они повели 2:1, а на 74-й – остались в большинстве.



Андрей Цуриков менее чем за минуту получил две желтые. Сперва – за опасную игру в чужой штрафной, после чего на фланге сбил Пердуту.