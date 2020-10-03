Козлова покидает Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катерина Козлова завершила борьбу в парном разряде на Открытом чемпионате Франции.
Во втором круге украинка вместе с Магдой Линетт из Польши в трех сетах проиграла американскому тандему Кори Гауфф / Кэти Макнелли.
Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда
Катерина Козлова / Магда Линетт – Кори Гауфф / Кэти Макнелли – 0:6, 6:3, 2:6
Ранее Козлова проиграла матч первого круга в одиночном разряде.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.