Тренер Браги: «Заря – качественный коллектив»

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальяль охарактеризовал соперников команды по группе Лиги Европы – «Зарю», «Лестер» и АЕК:

«Лестер» – очень сильный соперник. Они недавно обыграли «Манчестер Сити», забив им пять мячей. Это команда с огромным потенциалом, которую я отлично знаю. Думаю, это фаворит группы.

Другие три команды будут стараться выйти в плей-офф на равных. АЕК – хорошая команда, которая борется за титул чемпиона Греции. В ней играет несколько португальцев. «Заря» – качественный коллектив. У них уже есть история противостояний с «Брагой».