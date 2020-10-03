Тренер Браги: «Заря – качественный коллектив»

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальяль охарактеризовал соперников команды по группе Лиги Европы – «Зарю», «Лестер» и АЕК:
«Лестер» – очень сильный соперник. Они недавно обыграли «Манчестер Сити», забив им пять мячей. Это команда с огромным потенциалом, которую я отлично знаю. Думаю, это фаворит группы.
Другие три команды будут стараться выйти в плей-офф на равных. АЕК – хорошая команда, которая борется за титул чемпиона Греции. В ней играет несколько португальцев. «Заря» – качественный коллектив. У них уже есть история противостояний с «Брагой».
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