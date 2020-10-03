Оружейники, лисы и двуглавые орлы с Чигринским. С кем играть Заре в ЛЕ

Вчера на состоявшейся в Швейцарии жеребьевке стали известны соперники «бронзового» призера минувшего чемпионата Украины «Зари» в розыгрыше Лиги Европы-2020/21. Находясь в четвертой корзине, луганчане, безусловно, не могли рассчитывать на простой жребий, и в итоге получили достаточно ровную и мощную группу, предсказать исход борьбы в которой в настоящий момент весьма затруднительно.

Впрочем, тем интереснее будет футболистам «Зари» выходить на поле, а зрителям – следить за выступлением единственного полпреда Украины в Лиге Европы. Откроют для себя турнир луганчане выездом к «Лестеру», но это будет почти через три недели, а пока – давайте немного детальнее познакомимся со всеми оппонентами «Зари».

БРАГА

Общая информация: клуб основан 19 января 1921 года. За почти столетнюю историю «оружейникам» ни разу так и не удалось выиграть титул чемпиона Португалии. Главным их достижением в национальном первенстве является второе место, добытое по итогам сезона-2009/10, когда «Брага» отстала от «Бенфики» на 5 очков. Еще дважды, в том числе и в минувшем сезоне (благодаря чему они и получили прямую путевку в нынешний розыгрыш Лиги Европы), «оружейники» становились «бронзовыми» призерами чемпионата. Ключевыми трофеями в истории «Браги» являются две победы в Кубке Португалии (1965/66, 2015/16) и два триумфа в Кубке тамошней лиги (2012/13, 2019/20). А вот в Лиге Европы «оружейники» однажды (сезон-2010/11) добирались даже до финала, где уступили соотечественникам из «Порту» (0:1).

Главный тренер: Карлуш Карвальял. Этому специалисту 54 года. Тренерскую карьеру он начал еще в 1998 году, и преимущественно работает на родине, хотя также имеет легионерский опыт (в Греции – с «Астерасом», в Турции – с «Бешикташем» и «Истанбул Башакшехиром», в Англии – с «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси»). «Брагу» тренировал и ранее, но тот период был очень непродолжительным (с июля по ноябрь 2006-го). Нынешнюю каденцию в стане «оружейников» начал в августе, подписав контракт до июля 2022 года. Единственным трофеем в тренерской карьере Карвальяла является Кубок португальской лиги, который он добыл в сезоне-2007/08 вместе с «Виторией» из Сетубала.

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 98 миллионов евро. Главными активами «Браги» являются 26-летний вингер Рикарду Орта и 27-летний форвард Паулиньо, контракт каждого из которых оценивается в 12 миллионов евро.

Наиболее возрастным футболистом «оружейников» является 35-летний экс-центрбек сборной Португалии Роланду, который за время своей карьеры успел немало поиграть за «Порту», а также вкусить легионерского хлеба в Италии («Наполи» и «Интер»), Бельгии («Андерлехт») и Франции («Марсель»). В «Брагу» перешел в феврале нынешнего года, и с тех пор провел только 3 поединка, выполняя, скорее, роль «дядьки» в раздевалке.

Нельзя обойти вниманием и персону 32-летнего атакующего хавбека Николаса Гайтана, который имеет на своем счету 16 матчей за сборную Аргентины, а также выступления в «Бенфике» и мадридском «Атлетико». Нынешним летом Гайтан вернулся в Португалию, где подписал однолетний контракт с «Брагой», но пока из-за проблем со здоровьем на поле не появлялся.

А вот главного молодого таланта «Брага» летом за 31 миллион евро отпустила в «Барселону». Речь о 20-летнем вингере Тринкане, который в минувшем чемпионате Португалии в 27 матчах забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Последний сезон в еврокубках: в минувшем сезоне «Брага» играла в Лиге Европы, где сумела выиграть группу К, обойдя «Вулверхэмптон», словацкий «Слован» и «Бешикташ». Однако уже в 1/16 финала португальцы уступили путь дальше немецкому «Байеру» (2:2, 0:3).



ФК Заря

Матчи против «Зари»: несмотря на в целом достаточно скудный еврокубковый опыт луганчан, «Брага» уже играла против этой команды в еврокубках. Жребий свел «оружейников» и «Зарю» в третьем раунде квалификации Лиги Европы-2018/19. Тогда на своем поле луганчане сыграли вничью 1:1, а на выезде смогли добиться ничьей 2:2, благодаря которой и прошли дальше, но уже в раунде плей-офф квалификации уступили «Лейпцигу».

ЛЕСТЕР

Общая информация: клуб основан в 1884 году. До недавнего времени, кроме 7 побед в Чемпионшипе, главным достижением «Лестера» являлось второе место, добытое еще в сезоне-1928/29, однако розыгрыш АПЛ-2015/16 подарил сказку всем фанатам «лис», сенсационно ставших чемпионами. Кроме того, на счету «Лестера» три победы в Кубке английской лиги, и одна – в Суперкубке. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги «лисы» до последнего боролись за зону Лиги чемпионов, но все-таки пропустили вперед «Манчестер Юнайтед» и «Челси», финишировав пятыми.

Главный тренер: Брендан Роджерс. 47-летний специалист за время своей карьеры успел поработать с «Уотфордом», «Редингом», «Суонси», «Ливерпулем» и «Селтиком», прежде чем летом минувшего года возглавить «Лестер». Трофеи добывал только в Шотландии, становившись 2-кратным чемпионом, 2-кратным обладателем Кубка и 3-кратным победителем Кубка лиги.

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 469 миллионов евро. Ключевым «экономическим бриллиантом» этой команды является 23-летний полузащитник Джеймс Мэддисон, оцениваемый специалистами в 55 миллионов евро. Но и без него в стане «лис» хватает дорогостоящих футболистов: Уилфред Ндиди (45 млн евро), Юри Тилеманс (44 млн евро), Чаглар Сеюнджю (40 млн евро), Рикарду Перейра (32 млн евро). Каждый из них вдвое, или даже больше, дороже, чем весь нынешний состав «Зари» (17 млн евро).



Твиттер Лестера. Джеймс Мэддисон

Главными ветеранами «Лестера» являются 36-летние Уэс Морган и Элдин Якупович. Первый играет на позиции центрального защитника, является капитаном команды, но получает немного игрового времени, хотя не стоит исключать, что в матчах Лиги Европы Морган как раз будет активно использоваться тренерским штабом. Что касается Якуповича, то это безоговорочно резервный вратарь, который в минувшем сезоне не провел ни одного матча за первую команду. Нельзя не отметить 33-летнего Джейми Варди, который в минувшем сезоне с 23 голами стал лучшим бомбардиром АПЛ.

Молодых футболистов в составе первой команды «Лестера» не так и много. Наиболее интересным из них, безусловно, является 19-летний французский центрбек Весли Фофана, которого «лисы» приобрели буквально накануне в «Сент-Этьене» за 35 миллионов евро.

Последний сезон в еврокубках: в последний раз в еврокубках «Лестер» объявлялся в сезоне-2016/17, когда попал в группу Лиги чемпионов в качестве чемпиона Англии. Тогда «лисы» выиграли свой квартет, где также выступали «Порту», «Копенгаген» и «Брюгге», а затем добрались до четвертьфинала, где уступили мадридскому «Атлетико» (0:1, 1:1).

Матчи против «Зари»: ранее не встречались.

АЕК

Общая информация: клуб основан 13 апреля 1924 года. Принадлежит к одному из трех наиболее титулованных клубов Греции, имея на своем счету 12 чемпионских титулов, и уступая по этому показателю только «Панатинаикосу» (20) и «Олимпиакосу» (45). Также на счету АЕКа 15 побед в Кубке Греции, а вот на европейской арене команда может похвастаться выходом в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов-1968/69, и полуфиналом Кубка УЕФА-1976/77. В минувшем розыгрыше чемпионата Греции АЕК занял третье место, а в квалификации Лиги Европы-2020/21 прошел два барьера в виде швейцарского «Санкт-Галлена» (1:0) и немецкого «Вольфсбурга» (2:1).

Главный тренер: Массимо Каррера. 56-летний специалист известен, прежде всего, по своей работе в «Ювентусе» (подменял Антонио Конте, когда тот отбывал дисквалификацию в сезоне-2012/13) и московском «Спартаке», который сумел привести к «золоту» чемпионата России впервые за 16 лет. Собственно, та победа пока является главной в тренерской карьере Карреры, который в октябре 2018 года покинул Россию, а с декабря минувшего года работает в АЕКе.

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 34 миллиона евро. Наиболее дорогостоящими футболистами клуба являются 27-летний хорватский форвард Марко Ливая (4,5 млн евро), 29-летний португальский форвард Нелсон Оливейра (4 млн евро) и 29-летний греческий хавбек Петрос Манталос (4 млн евро), который является капитаном команды. Именно Оливейра в минувшем чемпионате Греции был лучшим бомбардиром АЕКа (14 мячей), а Манталос – лучшим ассистентом (10 передач).



Твиттер АЕКа. Дмитрий Чигринский

Главный ветеран нынешнего АЕКа – 33-летний украинский центрбек Дмитрий Чигринский, который прекрасно известен отечественным болельщикам. В Греции он выступает с лета 2016 года, и уже успел выиграть с «двуглавыми орлами» титул чемпиона страны в сезоне-2017/18. Всего за АЕК Чигринский отыграл уже 105 матчей, отличившись 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Последний сезон в еврокубках: в минувшем сезоне АЕК стартовал с квалификации Лиги Европы. В третьем раунде «двуглавые орлы» прошли румынскую «Университатю» (2:0, 1:1), а вот в раунде плей-офф по правилу гостевых голов проиграли «Трабзонспору» (1:3, 2:0).

Матчи против «Зари»: ранее не встречались.