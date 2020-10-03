Брендан РОДЖЕРС: «Не очень хорошо знаю Зарю»

Наставник «Лестера» - о жеребьевке Лиги Европы

  • 03.10.2020 15:07
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Брендан РОДЖЕРС: «Не очень хорошо знаю Зарю»
© twitter.com/LCFC

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги Европы, которая свела его команду с «Зарей», «Брагой» и АЕКом:

«Несколько лет назад мы играли с АЕКом. Я не уверен, так ли сильно изменилась команда и будет ли там такая толпа фанатов. Афины как город очень красивы.

Я не очень хорошо знаю украинский клуб, но мы обязательно поближе познакомимся с игрой наших соперников в ближайшее время. Цель - квалификация, и если мы возглавим группу, это будет здорово».

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