Стало известно, на каких условиях Динамо подпишет Тудора Белуце

Румынский футболист достанется киевлянам на очень выгодных условиях

  • 03.10.2020 15:00
  • 3155 просмотров
  • 5 комментариев
Стало известно, на каких условиях Динамо подпишет Тудора Белуце
© ФК Брайтон. Тудор Белуце

Румынский полузащитник Тудор Белуце в скором времени может усилить киевское «Динамо». Что интересно, 21-летний футболист, права на которого принадлежат «Брайтону», может оказаться в киевском клубе на очень выгодных условиях.

«Переговоры по Белуце вышли на финишную прямую. Годичная аренда с правом выкупа. Главный тренер желает видеть именно этого игрока», – сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Аренда. Бесплатная», – добавил Артем Франков.

Отметим, что в начале нового чемпионата на правах аренды Тудор сыграл четыре поединка в нидерландской Эредивизии в составе «Гааги». Белуце может сыграть и на позиции центрального защитника.

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Источник — Telegram

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Комментарии
    Maks23
      Maks23, 03.10.2020 15:39
    0
    В англии..там зарплаты..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 03.10.2020 15:38
    0
    В англии..там зарплаты..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 03.10.2020 15:38
    0
    В англии..там зарплаты..
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 03.10.2020 15:18
    0
    bullyUA, 03.10.2020 15:10
    «Аренда. Бесплатная», – добавил Артем Франков.
    ----
    Это ни о чем не говорит. Надо знать его зарплату. Если зарплата зашкаливает, то и бесплатная аренда маленькой не покажется.
    В 21 рік навряд чи в нього велика зарплата
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.10.2020 15:10
    0
    «Аренда. Бесплатная», – добавил Артем Франков.
    ----
    Это ни о чем не говорит. Надо знать его зарплату. Если зарплата зашкаливает, то и бесплатная аренда маленькой не покажется.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 03.10.2020 15:39
    0
    В англии..там зарплаты..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 03.10.2020 15:38
    0
    В англии..там зарплаты..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 03.10.2020 15:38
    0
    В англии..там зарплаты..
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 03.10.2020 15:18
    0
    bullyUA, 03.10.2020 15:10
    «Аренда. Бесплатная», – добавил Артем Франков.
    ----
    Это ни о чем не говорит. Надо знать его зарплату. Если зарплата зашкаливает, то и бесплатная аренда маленькой не покажется.
    В 21 рік навряд чи в нього велика зарплата
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.10.2020 15:10
    0
    «Аренда. Бесплатная», – добавил Артем Франков.
    ----
    Это ни о чем не говорит. Надо знать его зарплату. Если зарплата зашкаливает, то и бесплатная аренда маленькой не покажется.
    Ссылка
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