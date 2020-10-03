Стало известно, на каких условиях Динамо подпишет Тудора Белуце

Румынский полузащитник Тудор Белуце в скором времени может усилить киевское «Динамо». Что интересно, 21-летний футболист, права на которого принадлежат «Брайтону», может оказаться в киевском клубе на очень выгодных условиях.
«Переговоры по Белуце вышли на финишную прямую. Годичная аренда с правом выкупа. Главный тренер желает видеть именно этого игрока», – сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Аренда. Бесплатная», – добавил Артем Франков.
Отметим, что в начале нового чемпионата на правах аренды Тудор сыграл четыре поединка в нидерландской Эредивизии в составе «Гааги». Белуце может сыграть и на позиции центрального защитника.
Источник — Telegram
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Это ни о чем не говорит. Надо знать его зарплату. Если зарплата зашкаливает, то и бесплатная аренда маленькой не покажется.
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Это ни о чем не говорит. Надо знать его зарплату. Если зарплата зашкаливает, то и бесплатная аренда маленькой не покажется.
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Это ни о чем не говорит. Надо знать его зарплату. Если зарплата зашкаливает, то и бесплатная аренда маленькой не покажется.
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Это ни о чем не говорит. Надо знать его зарплату. Если зарплата зашкаливает, то и бесплатная аренда маленькой не покажется.
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