Юрген КЛОПП: «Аталанта – захватывающий проект»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил соперников своей команды по групповом этапу Лиги чемпионов – «Аталанту», «Аякс» и «Мидтьюлланд»:

«Это действительно сильная группа. Все знают, насколько хорош «Аякс» был два года назад, они всегда собирают боеспособный новый состав.

У «Аталанты» же действительно захватывающий проект, они тоже играют в довольно интересный футбол. Это настоящая футбольная группа, все команды много бегают, игры будут напряжёнными».