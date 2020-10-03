Юрген КЛОПП: «Аталанта – захватывающий проект»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил соперников своей команды по групповом этапу Лиги чемпионов – «Аталанту», «Аякс» и «Мидтьюлланд»:
«Это действительно сильная группа. Все знают, насколько хорош «Аякс» был два года назад, они всегда собирают боеспособный новый состав.
У «Аталанты» же действительно захватывающий проект, они тоже играют в довольно интересный футбол. Это настоящая футбольная группа, все команды много бегают, игры будут напряжёнными».
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Источник — Football-Italia
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