Тенерифе будет обязан выкупить Соля в случае выхода в Ла Лигу – Marca

Нападающий «Динамо» Фран Соль вчера поздно вечером завершил свой переход в «Тенерифе» на правах аренды.
По имеющимся данным, стороны согласовали условие, по которому испанский клуб обязуется выкупить контракт Соля у «Динамо» по завершении текущего сезона в случае продвижения в элитный дивизион – Ла Лигу.
При этом, сумма, за которую «Тенерифе» обязан выкупить Соля при соблюдении указанных выше условий, не раскрывается.
После трех туров в Сегунде «Тенерифе» с 3 очками в активе занимает 13-е место из 22 участников соревновательного процесса.
Напомним, Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. С тех пор провел за «бело-синих» 23 матча, в которых забил только 4 мяча.
Источник — Marca
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