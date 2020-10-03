Тенерифе будет обязан выкупить Соля в случае выхода в Ла Лигу – Marca

Однако сумма, которую согласовали островитяне с «Динамо» не раскрывается

  • 03.10.2020 13:38
  • 889 просмотров
  • 3 комментария
Тенерифе будет обязан выкупить Соля в случае выхода в Ла Лигу – Marca
© Marca. Фран Соль

Нападающий «Динамо» Фран Соль вчера поздно вечером завершил свой переход в «Тенерифе» на правах аренды.

По имеющимся данным, стороны согласовали условие, по которому испанский клуб обязуется выкупить контракт Соля у «Динамо» по завершении текущего сезона в случае продвижения в элитный дивизион – Ла Лигу.

При этом, сумма, за которую «Тенерифе» обязан выкупить Соля при соблюдении указанных выше условий, не раскрывается.

После трех туров в Сегунде «Тенерифе» с 3 очками в активе занимает 13-е место из 22 участников соревновательного процесса.

Напомним, Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. С тех пор провел за «бело-синих» 23 матча, в которых забил только 4 мяча.

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Источник — Marca

(8 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 03.10.2020 13:56
    0
    Выход новой команды Соля в первый дивизион - это вряд ли. Скорее нужно было делать ставку на то, что он поставит балет или совершит археологическое открытие. Личность ведь крайне креативная.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 13:52
    -1
    Да Должны!!И все книгу купить у него
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.10.2020 13:41
    0
    Хм, а если не выйдет то очередная неудача с покупками?
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 03.10.2020 13:56
    0
    Выход новой команды Соля в первый дивизион - это вряд ли. Скорее нужно было делать ставку на то, что он поставит балет или совершит археологическое открытие. Личность ведь крайне креативная.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.10.2020 13:41
    0
    Хм, а если не выйдет то очередная неудача с покупками?
    Ссылка
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