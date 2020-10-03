Тенерифе будет обязан выкупить Соля в случае выхода в Ла Лигу – Marca

Нападающий «Динамо» Фран Соль вчера поздно вечером завершил свой переход в «Тенерифе» на правах аренды.

По имеющимся данным, стороны согласовали условие, по которому испанский клуб обязуется выкупить контракт Соля у «Динамо» по завершении текущего сезона в случае продвижения в элитный дивизион – Ла Лигу.

При этом, сумма, за которую «Тенерифе» обязан выкупить Соля при соблюдении указанных выше условий, не раскрывается.

После трех туров в Сегунде «Тенерифе» с 3 очками в активе занимает 13-е место из 22 участников соревновательного процесса.

Напомним, Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. С тех пор провел за «бело-синих» 23 матча, в которых забил только 4 мяча.