ФЕДЕЦКИЙ: «На руку Динамо может сыграть недооценка со стороны соперников»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для киевского «Динамо».
Напомним, столичный клуб сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».
«Луческу – максималист, хороший тренер, стратег и тактик. Думаю, он что-то придумает для таких грандов, какие-то заготовки будут.
У футболистов должно быть желание. Очень важна отдача. Как ни крути, в мастерстве они уступают. Также на руку может сыграть недооценка со стороны соперников», - сказал Федецкий.
Источник — Футбол 1/2/3
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