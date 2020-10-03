ФЕДЕЦКИЙ: «На руку Динамо может сыграть недооценка со стороны соперников»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для киевского «Динамо».

Напомним, столичный клуб сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».

«Луческу – максималист, хороший тренер, стратег и тактик. Думаю, он что-то придумает для таких грандов, какие-то заготовки будут.

У футболистов должно быть желание. Очень важна отдача. Как ни крути, в мастерстве они уступают. Также на руку может сыграть недооценка со стороны соперников», - сказал Федецкий.