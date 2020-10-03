ФЕДЕЦКИЙ: «На руку Динамо может сыграть недооценка со стороны соперников»

Специалист – о жеребьевке Лиги чемпионов

  • 03.10.2020 13:51
  • 150 просмотров
  • 5 комментариев
ФЕДЕЦКИЙ: «На руку Динамо может сыграть недооценка со стороны соперников»
© UA-Football. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для киевского «Динамо».

Напомним, столичный клуб сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».

«Луческу – максималист, хороший тренер, стратег и тактик. Думаю, он что-то придумает для таких грандов, какие-то заготовки будут.

У футболистов должно быть желание. Очень важна отдача. Как ни крути, в мастерстве они уступают. Также на руку может сыграть недооценка со стороны соперников», - сказал Федецкий.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 03.10.2020 14:18
    0
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 14:16
    Дырке уже ничто и никто не поможет.
    Судя по всему, твоей пропитой голове уже никто и ничто не поможет
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 14:16
    -1
    Дырке уже ничто и никто не поможет.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 14:13
    0
    Это Федецкий судит по себе, считая, что в других командах уже закупили пару сотен шапок-ушанок для заброса Динамо... Последнее время он начать гнать полную пургу этот ,,эксперт,, футбольный
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 14:13
    0
    Это Федецкий судит по себе, считая, что в других командах уже закупили ару сотен шапок-ушанок для заброса Динамо... Последнее время он начать гнать полную пургу этот ,,эксперт,, футбольный
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 14:13
    0
    Это Федецкий судит по себе, считая, что в других командах уже закупили ару сотен шапок-ушанок для заброса Динамо... Последнее время он начать гнать полную пургу этот ,,эксперт,, футбольный
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 03.10.2020 14:18
    0
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 14:16
    Дырке уже ничто и никто не поможет.
    Судя по всему, твоей пропитой голове уже никто и ничто не поможет
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 14:13
    0
    Это Федецкий судит по себе, считая, что в других командах уже закупили пару сотен шапок-ушанок для заброса Динамо... Последнее время он начать гнать полную пургу этот ,,эксперт,, футбольный
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 14:13
    0
    Это Федецкий судит по себе, считая, что в других командах уже закупили ару сотен шапок-ушанок для заброса Динамо... Последнее время он начать гнать полную пургу этот ,,эксперт,, футбольный
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 14:13
    0
    Это Федецкий судит по себе, считая, что в других командах уже закупили ару сотен шапок-ушанок для заброса Динамо... Последнее время он начать гнать полную пургу этот ,,эксперт,, футбольный
    Ссылка
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