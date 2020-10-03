В воскресенье, 4-го октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины, в котором «Олимпик» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, арбитр из Киева Владимир Новохатний даст стартовый свисток в 14:00.

«Олимпик» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Олимпик» – «Александрия».