Ницца близка к подписанию экс-хавбека Динамо

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда, ныне играющий в Турции за «Галатасарай», близок к тому, чтобы перебраться в «Ниццу».

Французский клуб в последние дни активизировал переговоры по трансферу 30-летнего марокканца, и если не произойдет ничего экстраординарного, то в ближайшее время объявит о завершении сделки.

Юнес Беланда играл во Франции до 2013 года, прежде чем его подписало киевское «Динамо». Затем киевляне отдавали хавбека в аренду «Шальке» и «Ницце», а летом 2017 года продали в «Галатасарай».

В последние несколько месяцев турецкие СМИ активно информировали о желании «Галатасарая» продать Беланда из-за высокой зарплаты этого легионера. Однако длительное время никаких вариантов турки найти не могли.

В нынешнем сезоне Беланда провел 6 официальных матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами.