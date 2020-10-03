Ницца близка к подписанию экс-хавбека Динамо

Похоже, что Юнес Беланда в ближайшие дни вернется во Францию

  • 03.10.2020 13:22
  • 1352 просмотра
  • 0 комментариев
Ницца близка к подписанию экс-хавбека Динамо
© ФК Галатасарай. Юнес Беланда

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда, ныне играющий в Турции за «Галатасарай», близок к тому, чтобы перебраться в «Ниццу».

Французский клуб в последние дни активизировал переговоры по трансферу 30-летнего марокканца, и если не произойдет ничего экстраординарного, то в ближайшее время объявит о завершении сделки.

Юнес Беланда играл во Франции до 2013 года, прежде чем его подписало киевское «Динамо». Затем киевляне отдавали хавбека в аренду «Шальке» и «Ницце», а летом 2017 года продали в «Галатасарай».

В последние несколько месяцев турецкие СМИ активно информировали о желании «Галатасарая» продать Беланда из-за высокой зарплаты этого легионера. Однако длительное время никаких вариантов турки найти не могли.

В нынешнем сезоне Беланда провел 6 официальных матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Le 10 Sport

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности