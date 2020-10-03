Ницца близка к подписанию экс-хавбека Динамо

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда, ныне играющий в Турции за «Галатасарай», близок к тому, чтобы перебраться в «Ниццу».
Французский клуб в последние дни активизировал переговоры по трансферу 30-летнего марокканца, и если не произойдет ничего экстраординарного, то в ближайшее время объявит о завершении сделки.
Юнес Беланда играл во Франции до 2013 года, прежде чем его подписало киевское «Динамо». Затем киевляне отдавали хавбека в аренду «Шальке» и «Ницце», а летом 2017 года продали в «Галатасарай».
В последние несколько месяцев турецкие СМИ активно информировали о желании «Галатасарая» продать Беланда из-за высокой зарплаты этого легионера. Однако длительное время никаких вариантов турки найти не могли.
В нынешнем сезоне Беланда провел 6 официальных матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами.
Источник — Le 10 Sport
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