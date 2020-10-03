В воскресенье, 4 октября «Милан» в третьем туре Серии А дома сыграет с новичком чемпионата, «Специей». Начало матча – в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
«Милан» - «Специя». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
После двух туров «Милан» входит в группу лидеров с 6 очками. «Специя» делит 8-13-е места с 3 баллами в активе.
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Источник — Sport.ua
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