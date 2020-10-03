Андрей ВОРОБЕЙ: «Самые важные игры Шахтера будут с Боруссией»

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов для донецкого клуба.
Напомним, «Шахтеру» предстоит сыграть в «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.
«Я бы не сказал, что это «группа смерти», но там два явных лидера. Это однозначно. Реал и Интер - это команды, которые на данный момент находятся в оптимальной форме, поэтому будет очень сложно команде Шахтер. От этого никуда не деться. Это два явных лидера. Пожалуй, самые важные игры будут с Боруссией», - сказал Воробей.
Источник — Футбол 1/2/3
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