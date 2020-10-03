Андрей ВОРОБЕЙ: «Самые важные игры Шахтера будут с Боруссией»

Экс-форвард «горняков» – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

  • 03.10.2020 13:29
  • 244 просмотра
  • 5 комментариев
Андрей ВОРОБЕЙ: «Самые важные игры Шахтера будут с Боруссией»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Воробей

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов для донецкого клуба.

Напомним, «Шахтеру» предстоит сыграть в «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.

«Я бы не сказал, что это «группа смерти», но там два явных лидера. Это однозначно. Реал и Интер - это команды, которые на данный момент находятся в оптимальной форме, поэтому будет очень сложно команде Шахтер. От этого никуда не деться. Это два явных лидера. Пожалуй, самые важные игры будут с Боруссией», - сказал Воробей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 14:17
    0
    Хоть один по трезвяку определил притязания Шахтера в этих соревнованиях.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 14:16
    0
    Хоть один по трезвяку определил притязания Шахтера в этих соревнованиях.
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 03.10.2020 13:48
    +2
    Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 13:39
    -5
    Удачи лучшей команде Украины и восточной Европы!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 13:34
    -5
    Верим в команду.Только Шахтёр только победа!!
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 03.10.2020 13:48
    +2
    Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 14:17
    0
    Хоть один по трезвяку определил притязания Шахтера в этих соревнованиях.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 14:16
    0
    Хоть один по трезвяку определил притязания Шахтера в этих соревнованиях.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности