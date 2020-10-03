ДЕМЬЯНЕНКО: «Луческу сумеет преподнести сюрприз Барселоне и Ювентусу»

Экс-капитан и главный тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от матча киевлян против «Зари» в пятом туре УПЛ и оценил шансы команды Мирчи Луческу на групповом этапе Лиги чемпионов:

«Против «Зари» сыграют самые подготовленные на данный момент футболисты. И дело даже не в ротации. Точнее, ее, скорее всего, не будет. Думаю, на поле в 5-м туре у «Динамо» должны выйти все лучшие исполнители на данный момент, ведь сразиться предстоит с прямым конкурентом.

К тому же, задача по выходу в группу Лиги чемпионов решена, и до 20 октября, когда стартует евротурнир, времени более чем достаточно. «Заря», в свою очередь, набрала ход, и выйдет на матч с «Динамо» в отличном настроении. Ну и очки команде Виктора Скрипника пора набирать, ведь четыре балла после четырех туров — это слишком мало, как для амбициозного клуба, стремящегося играть в еврокубках.

Что касается шансов «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов, то многое будет зависеть от умения Мирчи Луческу выбрать правильную тактику. Думаю, румынский специалист сумеет преподнести сюрприз всем — и «Барселоне», и «Ювентусу», да и «Ференцварошу» придется непросто».