ДЕМЬЯНЕНКО: «Луческу сумеет преподнести сюрприз Барселоне и Ювентусу»

Легенда «Динамо» - о перспективах команды в Лиге чемпионов

  • 03.10.2020 12:47
  • 1320 просмотров
  • 8 комментариев
ДЕМЬЯНЕНКО: «Луческу сумеет преподнести сюрприз Барселоне и Ювентусу»
© Динамомания. Анатолий Демьяненко

Экс-капитан и главный тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от матча киевлян против «Зари» в пятом туре УПЛ и оценил шансы команды Мирчи Луческу на групповом этапе Лиги чемпионов:

«Против «Зари» сыграют самые подготовленные на данный момент футболисты. И дело даже не в ротации. Точнее, ее, скорее всего, не будет. Думаю, на поле в 5-м туре у «Динамо» должны выйти все лучшие исполнители на данный момент, ведь сразиться предстоит с прямым конкурентом.

К тому же, задача по выходу в группу Лиги чемпионов решена, и до 20 октября, когда стартует евротурнир, времени более чем достаточно. «Заря», в свою очередь, набрала ход, и выйдет на матч с «Динамо» в отличном настроении. Ну и очки команде Виктора Скрипника пора набирать, ведь четыре балла после четырех туров — это слишком мало, как для амбициозного клуба, стремящегося играть в еврокубках.

Что касается шансов «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов, то многое будет зависеть от умения Мирчи Луческу выбрать правильную тактику. Думаю, румынский специалист сумеет преподнести сюрприз всем — и «Барселоне», и «Ювентусу», да и «Ференцварошу» придется непросто».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 03.10.2020 14:03
    0
    Невже Луческу став за цей час сильніше як тренер?Чи може нинішнє Динамо сильніше за той Шахтар що програвав Реалу,ПСЖ,Баварії? Тому всі все побачать коли прийде час.Жереб був до наших клубів невдалий тому треба не тішитись невдачами наших клубів а вболівати за всі наші клуби.Бо через рік-два ми будемо радіти коли один клуб з України буде грати в груповому раунді і не факт що ЛЧ.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 13:51
    +2
    Сюрприз - это в смысле проиграть не более в чем в два мяча? Согласен, это будет сюрприз для наших соперников.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 13:36
    -2
    Сюрприз Это выставить автобусс на шипованой резине
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.10.2020 13:26
    -1
    Лучески ни одного матча не смог взять против Демьяна. Даже когда Демьян дубль на Суперкубок выставил...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.10.2020 13:25
    0
    Лучески ни одного матча не смог взять против Демьяна. Даже когда Демьян дубль на Суперкубок выставил...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.10.2020 13:24
    0
    Лучески ни одного матча не смог взять против Демьяна. Даже когда Демьян дубль на Суперкубок выставил...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 13:15
    -3
    Та да.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 03.10.2020 13:06
    0
    Правильная тактика важна, когда уровень команды соответствует ...О правильной тактике от Шевченко тоже много говорили перед матчем с Испанией. Тактика важна, когда есть набор исполнителей.....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.10.2020 13:51
    +2
    Сюрприз - это в смысле проиграть не более в чем в два мяча? Согласен, это будет сюрприз для наших соперников.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 03.10.2020 14:03
    0
    Невже Луческу став за цей час сильніше як тренер?Чи може нинішнє Динамо сильніше за той Шахтар що програвав Реалу,ПСЖ,Баварії? Тому всі все побачать коли прийде час.Жереб був до наших клубів невдалий тому треба не тішитись невдачами наших клубів а вболівати за всі наші клуби.Бо через рік-два ми будемо радіти коли один клуб з України буде грати в груповому раунді і не факт що ЛЧ.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.10.2020 13:25
    0
    Лучески ни одного матча не смог взять против Демьяна. Даже когда Демьян дубль на Суперкубок выставил...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.10.2020 13:24
    0
    Лучески ни одного матча не смог взять против Демьяна. Даже когда Демьян дубль на Суперкубок выставил...
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 03.10.2020 13:06
    0
    Правильная тактика важна, когда уровень команды соответствует ...О правильной тактике от Шевченко тоже много говорили перед матчем с Испанией. Тактика важна, когда есть набор исполнителей.....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности