КАРАВАЕВ: «Против Роналду ставим Миколенко – и все. Без проблем»

Игрок «Динамо» – о жеребьевке Лиги чемпионов

  • 03.10.2020 12:18
  • 874 просмотра
  • 10 комментариев
КАРАВАЕВ: «Против Роналду ставим Миколенко – и все. Без проблем»
© Футбол 1/2/3. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, столичный клуб сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».

– Как вам жребий в Лиге чемпионов?
– Будет приятно сыграть с такими грандами. Соперники, конечно, тяжелые, но приятно показать себя на уровне топ-команд, за которыми ты следишь с детства. Цель любого футболиста - сыграть на таком уровне против команд высшего эшелона.

Хорошо, что все так произошло. Значит так и должно было случиться.

– Знаем, что ты все время болел за Барселону. Расскажи об эмоциях, которые испытал после жеребьевки.
– Это клуб, за который болею с детства. У меня была футболка Ривалдо с десятым номером. Для меня это весьма символично.

Накануне жеребьевки мне позвонила жена и спросила, кого бы я хотел видеть среди соперников. Я сказал, что Барселону или Ювентус. Приезжаю домой, включаю телевизор и смотрю - Динамо в одной группе с Барселоной и Ювентусом.

Барселона? Там все в порядке. Тот же Ансу Фати, который доставил нам столько неприятностей в матче Испания - Украина (4:0). Месси на сумасшедшем уровне, как и остальные.

– Какая реакция была у Луческу на результат жеребьевки?
– Сказал, что нам попались топ-соперники. У нас матч с Зарей в чемпионате Украины и мы акцентируем внимание на этом. Разбираем луганчан и готовимся к поединку.

– Разговаривали в команде на предмет того, кто претендует на футболку Месси и Роналду?
– В шуточной форме говорили, что я возьму футболку у того или другого. В каждой команде обсуждают подобные вещи. Я больше жду матчей, чтобы показать себя и прочувствовать уровень Лиги чемпионов с топ-командами.

– Какие цели команды на групповой стадии ЛЧ?
– Ты всегда ставишь максимальные задачи. Хочется пройти в еврокубковую весну - будь-то Лига чемпионов или Лига Европы. Всегда хочется большего, но посмотрим, как будут складываться матчи в группе. От этого будем отталкиваться.

– Против Роналду есть опыт выступлений. Закрыть его можно?
– Да, Миколенко ставишь против него и все. Без проблем!

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    pavelka
      pavelka, 03.10.2020 12:48
    0
    Миколенко сьел Роналду в матче сборных, почему бы и теперь это не повторить
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 03.10.2020 12:46
    +1
    Италия - страна контрастов Италия, 03.10.2020 12:34
    Я не понимаю одного, что за люди пишут такие коменты и почему Админ их не блокирует. Превратили сайт не знаю в что, помойка какая-то
    Я вже казав що Тимофеюк це працівник спорт юа... іншого пояснення немає
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.10.2020 12:46
    -1
    Да, это будет весело!!
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 03.10.2020 12:45
    +1
    Италия - страна контрастов Италия, 03.10.2020 12:34
    Я не понимаю одного, что за люди пишут такие коменты и почему Админ их не блокирует. Превратили сайт не знаю в что, помойка какая-то
    Так завжди було, тут блокують тільки коли пишеш про адмінів і їх роботу. Тому я й перестав сюди заходити.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.10.2020 12:35
    +1
    Молодець Караваєв. Позитивний настрій. Роналдо вже боїться Миколенко ))
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
    online
      Италия - страна контрастов Италия, 03.10.2020 12:35
    +2
    Админ!!! Проснись!!!
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
    online
      Италия - страна контрастов Италия, 03.10.2020 12:34
    +5
    Я не понимаю одного, что за люди пишут такие коменты и почему Админ их не блокирует. Превратили сайт не знаю в что, помойка какая-то
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 03.10.2020 12:31
    +6
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 12:20
    Юве — днонама, АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ
    Ти при тямі??? Все норм? До лікаря не потрібно?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.10.2020 12:28
    +3
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 12:20
    Юве — днонама, АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ
    Головой об стенку. Сотрясения мозга можешь не бояться. Там мозга нет.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 12:20
    -7
    Юве — днонама, АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 03.10.2020 12:31
    +6
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 12:20
    Юве — днонама, АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ
    Ти при тямі??? Все норм? До лікаря не потрібно?
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
    online
      Италия - страна контрастов Италия, 03.10.2020 12:34
    +5
    Я не понимаю одного, что за люди пишут такие коменты и почему Админ их не блокирует. Превратили сайт не знаю в что, помойка какая-то
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.10.2020 12:28
    +3
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 12:20
    Юве — днонама, АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ
    Головой об стенку. Сотрясения мозга можешь не бояться. Там мозга нет.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
    online
      Италия - страна контрастов Италия, 03.10.2020 12:35
    +2
    Админ!!! Проснись!!!
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 03.10.2020 12:46
    +1
    Италия - страна контрастов Италия, 03.10.2020 12:34
    Я не понимаю одного, что за люди пишут такие коменты и почему Админ их не блокирует. Превратили сайт не знаю в что, помойка какая-то
    Я вже казав що Тимофеюк це працівник спорт юа... іншого пояснення немає
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 03.10.2020 12:45
    +1
    Италия - страна контрастов Италия, 03.10.2020 12:34
    Я не понимаю одного, что за люди пишут такие коменты и почему Админ их не блокирует. Превратили сайт не знаю в что, помойка какая-то
    Так завжди було, тут блокують тільки коли пишеш про адмінів і їх роботу. Тому я й перестав сюди заходити.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.10.2020 12:35
    +1
    Молодець Караваєв. Позитивний настрій. Роналдо вже боїться Миколенко ))
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 03.10.2020 12:48
    0
    Миколенко сьел Роналду в матче сборных, почему бы и теперь это не повторить
    Ссылка
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