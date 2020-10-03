КАРАВАЕВ: «Против Роналду ставим Миколенко – и все. Без проблем»

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, столичный клуб сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».

– Как вам жребий в Лиге чемпионов?

– Будет приятно сыграть с такими грандами. Соперники, конечно, тяжелые, но приятно показать себя на уровне топ-команд, за которыми ты следишь с детства. Цель любого футболиста - сыграть на таком уровне против команд высшего эшелона.

Хорошо, что все так произошло. Значит так и должно было случиться.

– Знаем, что ты все время болел за Барселону. Расскажи об эмоциях, которые испытал после жеребьевки.

– Это клуб, за который болею с детства. У меня была футболка Ривалдо с десятым номером. Для меня это весьма символично.

Накануне жеребьевки мне позвонила жена и спросила, кого бы я хотел видеть среди соперников. Я сказал, что Барселону или Ювентус. Приезжаю домой, включаю телевизор и смотрю - Динамо в одной группе с Барселоной и Ювентусом.

Барселона? Там все в порядке. Тот же Ансу Фати, который доставил нам столько неприятностей в матче Испания - Украина (4:0). Месси на сумасшедшем уровне, как и остальные.

– Какая реакция была у Луческу на результат жеребьевки?

– Сказал, что нам попались топ-соперники. У нас матч с Зарей в чемпионате Украины и мы акцентируем внимание на этом. Разбираем луганчан и готовимся к поединку.

– Разговаривали в команде на предмет того, кто претендует на футболку Месси и Роналду?

– В шуточной форме говорили, что я возьму футболку у того или другого. В каждой команде обсуждают подобные вещи. Я больше жду матчей, чтобы показать себя и прочувствовать уровень Лиги чемпионов с топ-командами.

– Какие цели команды на групповой стадии ЛЧ?

– Ты всегда ставишь максимальные задачи. Хочется пройти в еврокубковую весну - будь-то Лига чемпионов или Лига Европы. Всегда хочется большего, но посмотрим, как будут складываться матчи в группе. От этого будем отталкиваться.

– Против Роналду есть опыт выступлений. Закрыть его можно?

– Да, Миколенко ставишь против него и все. Без проблем!