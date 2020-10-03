В субботу, 3-го октября, состоится матч 4-го тура чемпионата Англии, в котором «Лидс» примет «Манчестер Сити».
Поединок пройдет на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Лидс» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Лидс» – «Манчестер Сити» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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