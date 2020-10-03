В воскресенье, 4-го октября, состоится матч третьего тура Серии А, в котором «Ювентус» сыграет против «Наполи».

Поединок пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стадиум». Начало встречи в 21:45 по Киеву.

«Ювентус» – «Наполи». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2».