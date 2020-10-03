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04.10.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Тренерская дуэль Пирло и Гаттузо должна быть интересной

  • 03.10.2020 11:19
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Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Sportco.io

В воскресенье, 4 октября состоится поединок 3-го тура чемпионата Италии, в котором туринский «Ювентус» примет «Наполи».

Центральный матч третьего тура состоится в Турине. Интересным это противостояние стоит воспринимать и как дуэль тренеров - звездных итальянских футболистов Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо. 

«Ювентус» под руководством нового тренера стартовал очень уверенно. Команда Пирло не оставила шансов «Сампдории» (3:0), но уже в следующем матче потеряла очки в матче с «Ромой» (2:2). Старт «Наполи» в сезоне впечатляющий. Подопечные Гаттузо обыграли «Парму» (2:0), а потом разгромили «Дженоа» (6:0). Такой результат позволяет неаполитанцам возглавить турнирную таблицу Серии А после двух туров.

«Ювентус» в очередной сезон входит в статусе чемпиона. Но прошлый чемпионат команда выиграла с трудом, в итоге в оставку был отправлен Маурицио Сарри. На смену ему пришел Андреа Пирло, у которого нет тренерского опыта, но есть огромный футбольный авторитет. 
Также команда несколько обновила свой состав. Вместо Пьянича в клуб пришел Артур, также команда пополнилась Уэстоном Маккенни и Альваро Моратой. После двух туров говорить о каком-то новом стиле Пирло и игре его команды сложно. «Ювентус» обладает одним из самых сильных составов в лиге, поэтому в каждой игре может себе позволить играть с позиции силы. 

«Наполи» в межсезонье потерял основного центрального хавбека Артура. Все другие основные футболисты на месте. Также команда установила трансферный рекорд, купив за 70 миллионов евро 21-летнего форварда Виктора Осимхена.

К этому туру команды подходят с опеределенными кадровыми проблемами. У «Ювентуса» не сыграет Маттейс де Лигт, проблемы со здоровьем у Алекса Сандро и Федерико Бернардески. Также не сыграют Хедира и Рабьо, но у туринского клуба есть кем заменить этих футболистов. У «Наполи» небольшая травма у Лоренцо Инсинье, не сможет рассчитывать команда и на хавбека Петра Зелински, который заразился коронавирусом. 

Номинальный фаворит матча «Ювентус», но у «Наполи» есть все шансы отобрать очки. Команда Гаттузо хорошо вошла в сезон, она организованная и дисциплинированная, что может стать ключевым в игре с туринцами.

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Бентакур, Артур, Фработта, Рэмси, Кулусевски, Роналду.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Руис, Демме, Елмас, Мертенс, Лосано, Осимхен.

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4 октября, воскресенье

«Ювентус» — «Наполи»
Турин. Стадион «Ювентус Стадиум». 19:30
ТВ-трансляция на Футбол 2
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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