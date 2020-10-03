Александр ЯКОВЕНКО: «Я бы не стал Шахтер и Гладбах списывать со счетов»

Специалист верит, что у донецкого клуба есть шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 03.10.2020 10:50
  • 97 просмотров
  • 3 комментария
Александр ЯКОВЕНКО: «Я бы не стал Шахтер и Гладбах списывать со счетов»
© Футбол 1/2/3. Александр Яковенко

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Яковенко прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов для донецкого «Шахтера».

Напомним, «горнякам» предстоит сыграть в «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.

«В Лиге чемпионов все команды сильны и группа Шахтера тоже сильная. Шахтер не должен упасть в грязь лицом. Я думаю, что они достойно выступят.

Я бы не стал сразу и Шахтер, и Гладбах списывать со счетов. Конечно же, Реал и Интер - фавориты на выход в 1/8 финала, но, мне кажется, что будет бой», - сказал Яковенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 03.10.2020 11:00
    0
    план на эту ЛЧ у шахты отобрать хоть какие-то очки у Интера, и побороться за немцами за третье место.
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 11:00
    -1
    alefteev77, 03.10.2020 10:54
    Для Шахтера успехом будет 3-е место.
    Весь фокус в том, что прошлогодняя Копанка могла бы и за 2 побороться местами, но скорее всего прос...ла бы Интеру. Но нынешняя Копанка уже очевидно прос...шая смену поколений, имеющая вратаря, который сдает просто на глазах, и за 3 побороться может и не сумеет.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.10.2020 10:54
    0
    Для Шахтера успехом будет 3-е место.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 11:00
    0
    план на эту ЛЧ у шахты отобрать хоть какие-то очки у Интера, и побороться за немцами за третье место.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.10.2020 10:54
    0
    Для Шахтера успехом будет 3-е место.
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