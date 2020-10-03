Александр ЯКОВЕНКО: «Я бы не стал Шахтер и Гладбах списывать со счетов»

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Яковенко прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов для донецкого «Шахтера».

Напомним, «горнякам» предстоит сыграть в «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.

«В Лиге чемпионов все команды сильны и группа Шахтера тоже сильная. Шахтер не должен упасть в грязь лицом. Я думаю, что они достойно выступят.

Я бы не стал сразу и Шахтер, и Гладбах списывать со счетов. Конечно же, Реал и Интер - фавориты на выход в 1/8 финала, но, мне кажется, что будет бой», - сказал Яковенко.