Президент Днепра-1: «Я не комментирую сумасшедших»

Президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал обжалование соперником результата матча 1/16 финала Кубка Украины против «Горняк-Спорта» (5:3).

«Горняку-Спорту» нужно прочитать материальную часть, и все. В регламенте четко написано: если слоты замен не были использованы до конца матча, то они могут быть применены в дополнительное время. И все. Я не комментирую сумасшедших», - сказал Береза.