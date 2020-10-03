Президент Днепра-1: «Я не комментирую сумасшедших»

Юрий Береза считает, что его команда не нарушила регламент

  • 03.10.2020 11:39
  • 1683 просмотра
  • 1 комментарий
Президент Днепра-1: «Я не комментирую сумасшедших»
© Футбол 24. Юрий Береза

Президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал обжалование соперником результата матча 1/16 финала Кубка Украины против «Горняк-Спорта» (5:3).

«Горняку-Спорту» нужно прочитать материальную часть, и все. В регламенте четко написано: если слоты замен не были использованы до конца матча, то они могут быть применены в дополнительное время. И все. Я не комментирую сумасшедших», - сказал Береза.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex Newman
      Alex Newman, 03.10.2020 12:16
    +3
    Это же насколько тупоголов тренер Горняка Жабченко, чтобы так опозориться на всю страну.
    Ссылка
    Alex Newman
      Alex Newman, 03.10.2020 12:16
    +3
    Это же насколько тупоголов тренер Горняка Жабченко, чтобы так опозориться на всю страну.
    Ссылка
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