Горняк-Спорт
3:5
Днепр-1
30.09.2020, FT

Горняк-Спорт — Днепр-1 — 3:5. Видео голов и обзор матча

Гости только в овертайме сумели сломить сопротивление хозяев

  • 01.10.2020 01:08
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Горняк-Спорт — Днепр-1 — 3:5. Видео голов и обзор матча
© СК Днепр-1

В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Днепр-1» на выезде обыграл «Горняк-Спорт» со счетом 5:3.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Горняк-Спорт» — «Днепр-1» — 3:5
Голы: Карась 25, Суханов 43, с пенальти, Герасимец 51 — Довбик 16, 97, 110 Батагов 23, Булеца 39

Лучшие моменты матча Горняк-Спорт - Днепр-1
107' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
98' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
51' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Герасимец (Горняк-Спорт).
44' ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Суханов (Горняк-Спорт).
39' ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Булеца (Днепр-1).
26' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Карась (Горняк-Спорт).
23' ГОЛ ! Мяч забил Арсений Батагов (Днепр-1).
16' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник — YouTube

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