В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Днепр-1» на выезде обыграл «Горняк-Спорт» со счетом 5:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Горняк-Спорт» — «Днепр-1» — 3:5
Голы: Карась 25, Суханов 43, с пенальти, Герасимец 51 — Довбик 16, 97, 110 Батагов 23, Булеца 39
Лучшие моменты матча Горняк-Спорт - Днепр-1
|107'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|98'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Герасимец (Горняк-Спорт).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Суханов (Горняк-Спорт).
|39'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Булеца (Днепр-1).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Карась (Горняк-Спорт).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Арсений Батагов (Днепр-1).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник — YouTube
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