Василий КОБИН: «Игроки Ингульца будут свежее, потому что готовятся дома»

Наставник «Миная» – о предстоящем матче

  • 03.10.2020 10:32
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Василий КОБИН: «Игроки Ингульца будут свежее, потому что готовятся дома»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился ожиданиями от матча пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца».

«У нас два поражения в чемпионате, но в Кубке мы прошли дальше. Мы мотивированы и хотим набирать очки. Это будет игра двух равных соперников, потому что ни у нас, ни у Ингульца не было времени на подготовку. Мы формируем свои составы, ищем игроков. 

Наверное, они будут немного свежее, потому что готовятся дома. Как ни крути, переезд, который мы сделали, и психологическое состояние из-за длительного пребывания в Киеве, он где-то скажется. Но мы сделаем максимум усилий для того, чтобы победить», - сказал Кобин.

Матч «Ингулец» – «Минай» состоится в субботу, 3 октября. Начало в 19:30.

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Источник — Футбол 1/2/3

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