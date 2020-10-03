Василий КОБИН: «Игроки Ингульца будут свежее, потому что готовятся дома»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился ожиданиями от матча пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца».

«У нас два поражения в чемпионате, но в Кубке мы прошли дальше. Мы мотивированы и хотим набирать очки. Это будет игра двух равных соперников, потому что ни у нас, ни у Ингульца не было времени на подготовку. Мы формируем свои составы, ищем игроков.

Наверное, они будут немного свежее, потому что готовятся дома. Как ни крути, переезд, который мы сделали, и психологическое состояние из-за длительного пребывания в Киеве, он где-то скажется. Но мы сделаем максимум усилий для того, чтобы победить», - сказал Кобин.

Матч «Ингулец» – «Минай» состоится в субботу, 3 октября. Начало в 19:30.