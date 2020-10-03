ЛАВРИНЕНКО: «Минай уже не та команда, которая выиграла Первую лигу»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от матча 5-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная».

«Это уже совсем другая команда. К ним добавились два грозных игрока атаки, это Шиндер и Кожанов. Добавились игроки линии обороны, фланговые защитники. Это уже не та команда, которая была в Первой лиге. Однозначно. Если в нашей команде практически нет изменений, то в Минае, я думаю, где-то на 50% изменился состав», - сказал Лавриненко.

Матч «Ингулец» – «Минай» состоится в субботу, 3 октября. Начало в 19:30.