ЛАВРИНЕНКО: «Минай уже не та команда, которая выиграла Первую лигу»

Наставник «Ингульца» – о сопернике по предстоящему матчу

  • 03.10.2020 08:48
  • 1212 просмотров
  • 1 комментарий
ЛАВРИНЕНКО: «Минай уже не та команда, которая выиграла Первую лигу»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от матча 5-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная».

«Это уже совсем другая команда. К ним добавились два грозных игрока атаки, это Шиндер и Кожанов. Добавились игроки линии обороны, фланговые защитники. Это уже не та команда, которая была в Первой лиге. Однозначно. Если в нашей команде практически нет изменений, то в Минае, я думаю, где-то на 50% изменился состав», - сказал Лавриненко.

Матч «Ингулец» – «Минай» состоится в субботу, 3 октября. Начало в 19:30.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Купап Еапр
    online
      Купап Еапр, 03.10.2020 09:12
    +1
    Я что-то незнаю? Вроде Ингулец не выиграл первую Лигу. И Лавриненко не говорили то что у вас в заголовке..такие глупые ошибки
    Ссылка
    Купап Еапр
    online
      Купап Еапр, 03.10.2020 09:12
    +1
    Я что-то незнаю? Вроде Ингулец не выиграл первую Лигу. И Лавриненко не говорили то что у вас в заголовке..такие глупые ошибки
    Ссылка
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