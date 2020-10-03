Ярослав БОГУНОВ: «Нужно реабилитироваться за 0:5 от Зари»

Хавбек «Львова» – о предстоящем матче с «Рухом»

  • 03.10.2020 08:32
  • 277 просмотров
  • 1 комментарий
Ярослав БОГУНОВ: «Нужно реабилитироваться за 0:5 от Зари»
© ПФК Львов. Ярослав Богунов

Полузащитник «Львова» Ярослав Богунов поделился ожиданиями от матча 5-го тура украинской Премьер-лиги против «Руха».

«Нам нужна только победа. Нужно реабилитироваться за поражение 0:5 от Зари, за невнятную игру. Реабилитироваться в глазах руководства, болельщиков. И доказать, что это была случайность. Я надеюсь на положительный результат. Нас только победа устроит, будем играть на победу», - сказал Богунов.

Матч «Рух» – «Львов» состоится в субботу, 3 октября. Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 08:36
    0
    Ти б не пиз....дів, а грав краще
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 08:36
    0
    Ти б не пиз....дів, а грав краще
    Ссылка
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