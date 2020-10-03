Ярослав БОГУНОВ: «Нужно реабилитироваться за 0:5 от Зари»

Полузащитник «Львова» Ярослав Богунов поделился ожиданиями от матча 5-го тура украинской Премьер-лиги против «Руха».

«Нам нужна только победа. Нужно реабилитироваться за поражение 0:5 от Зари, за невнятную игру. Реабилитироваться в глазах руководства, болельщиков. И доказать, что это была случайность. Я надеюсь на положительный результат. Нас только победа устроит, будем играть на победу», - сказал Богунов.

Матч «Рух» – «Львов» состоится в субботу, 3 октября. Начало в 17:00 по Киеву.