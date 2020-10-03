Цецадзе вылечился от коронавируса

Главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе с 23 сентября вместе со своим помощником находился на самоизоляции, после того как они сдали положительны тесты на коронавирус.

1 октября грузинский специалист сдал повторный тест, который показал отрицательный результат. Тренер здоров и вернулся к работе. Львовский клуб уже провел тренировку под руководством 46-летнего специалиста.

Напомним, что «Львов» без Цецадзе провел матч 4 тура УПЛ против «Зари», в котором уступил со счетом 0:5. Следующий матч «Львов» проведет 3 октября против «Руха» в рамках 5 тура УПЛ.