Цецадзе вылечился от коронавируса

Главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе с 23 сентября вместе со своим помощником находился на самоизоляции, после того как они сдали положительны тесты на коронавирус.
1 октября грузинский специалист сдал повторный тест, который показал отрицательный результат. Тренер здоров и вернулся к работе. Львовский клуб уже провел тренировку под руководством 46-летнего специалиста.
Напомним, что «Львов» без Цецадзе провел матч 4 тура УПЛ против «Зари», в котором уступил со счетом 0:5. Следующий матч «Львов» проведет 3 октября против «Руха» в рамках 5 тура УПЛ.
Источник — Футбол 1/2/3
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