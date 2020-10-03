Никита ШЕВЧЕНКО: «Мы попали не в группу смерти»

Вратарь «Зари» Никита Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Нормальный получился жребий. Сыграем с хорошими командами. Мы попали не в группу смерти. Да, можно выделить лидера. Это «Лестер». Остальные – команды одного уровня. Считаю, будет интересно», – сказал Шевченко.

Напомним, луганской «Зари» в соперники выпали «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция).

Начинаем в Англии. Стал известен календарь Зари в Лиге Европы