Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шахтер попытается взять реванш у Интера»

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «горняков».
«У «Шахтера» хороша знакома группа. В двух матчах с «Интером» горняки попытаются взять реванш. «Реал» – тоже интересный соперник. Лунин приедет в Украину. И непростая команда из Германии – «Боруссия» Менхенгладбах. Будет очень интересно», – сказал Федецкий.
Напомним, «Шахтер» проиграл «Интеру» (0:5) в полуфинале Лиги Европы сезона 2019/20.
Источник — Футбол 1/2/3
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