Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шахтер попытается взять реванш у Интера»

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «горняков».



«У «Шахтера» хороша знакома группа. В двух матчах с «Интером» горняки попытаются взять реванш. «Реал» – тоже интересный соперник. Лунин приедет в Украину. И непростая команда из Германии – «Боруссия» Менхенгладбах. Будет очень интересно», – сказал Федецкий.



Напомним, «Шахтер» проиграл «Интеру» (0:5) в полуфинале Лиги Европы сезона 2019/20.