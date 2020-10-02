Старт в Мадриде. Стал известен график матчей Шахтера в Лиге чемпионов

Стал известен график матчей донецкого «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21.
Донецкий «Шахтер» в оппонентах имеет три клуба из топ-5 стран футбольной Европы: мадридский «Реал», миланский «Интер» (которому «горняки» уступили в полуфинале Лиги Европы) и «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Команда Луиша Каштру в первом туре сыграет против «Реала» на выезде, а затем будет принимать «Интер».
График матчей донецкого Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.