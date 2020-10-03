Одиннадцать футболистов Кривбасса заразились коронавирусом

Одиннадцать футболистов «Кривбасса» сдали положительные тесты на коронавирус.
В связи с этим криворожский клуб обратился к ПФЛ с просьбой перенести матч 5-го тура Второй лиги против «Таврии», который должен был состояться 4 октября.
Администрация ПФЛ пошла навстречу «Кривбасса» и перенесла матч на более поздний срок. Точную дату будет определена позже.
Напомним, ранее из-за коронавируса были перенесены матчи 5-го тура Первой и Второй лиг «Кристалл» – «Альянс», «Оболонь» – «ВПК-Агро» и «Чернигов» – «Оболонь-2».
Источник — ПФЛ
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