Одиннадцать футболистов Кривбасса заразились коронавирусом

Одиннадцать футболистов «Кривбасса» сдали положительные тесты на коронавирус.

В связи с этим криворожский клуб обратился к ПФЛ с просьбой перенести матч 5-го тура Второй лиги против «Таврии», который должен был состояться 4 октября.

Администрация ПФЛ пошла навстречу «Кривбасса» и перенесла матч на более поздний срок. Точную дату будет определена позже.

Напомним, ранее из-за коронавируса были перенесены матчи 5-го тура Первой и Второй лиг «Кристалл» – «Альянс», «Оболонь» – «ВПК-Агро» и «Чернигов» – «Оболонь-2».