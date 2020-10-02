Вирус атакует. Три матча Первой и Второй лиг перенесены из-за пандемии

Много инфицированных зафиксировано в «Кристалле», «ВПК-Агро», «Чернигове»

  • 02.10.2020 20:57
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Вирус атакует. Три матча Первой и Второй лиг перенесены из-за пандемии
© ПФЛ

Администрация ПФЛ приняла решение о переносе сразу трех матчей 5-го тура в Первой и Второй лигах.

Так, в Первой лиге два матча перенесены на более поздний срок. На основании обращения херсонского «Кристалла» в связи с массовым заболеванием в команде на COVID-19 матч с клубом «Альянс» (Липовая Долина) перенесено.

Сразу 13 футболистов «ВПК-Агро» сдали положительный тест на COVID-19, поэтому в ПФЛ удовлетворили просьбу клуба перенести их выездной матч с киевской «Оболонью» на более поздний срок.

Также, в ПФЛ обратился ФК «Чернигов» по поводу переноса матча 5-го тура Второй лиги в Группе А против «Оболони-2» из-за заболевания 9 футболистов команды. Администрация ПФЛ приняла решение о переносе матча на более поздний срок.

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Источник — ПФЛ

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