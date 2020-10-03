Владлен ЮРЧЕНКО: «Хорошая и интересная группа у нас получилась»

Полузащитник «Зари» Владлен Юрченко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
«Хорошая и интересная группа у нас получилась. Серьёзные соперники. Интересно будет с ними сыграть. Целый год мы шли к групповому этапу и вот теперь есть шанс проявить себя. И после зимы мы надеемся продолжить выступления в Лиге Европы. Всё решится на футбольном поле», – сказал Владлен.
Напомним, луганской «Зари» в соперники выпали «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция).
Начинаем в Англии. Стал известен календарь Зари в Лиге Европы
Источник — ФК Заря
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