Марта КОСТЮК: «Думаю, что у нас есть все шансы пройти в 1/4 финала»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в третий круг парного разряда на Открытом чепмионате Франции. Напомним, украинка выступает в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси.

«Мне отлично играется в паре с Сашей, она прекрасная напарница. Мы подходим друг другу характерами, одна помогает другой. Обычно я всегда играла с девочками, которые были слабее меня и лидером в паре была я, а сейчас я могу положиться на Сашу. Это облегчает жизнь и мне, и ей, раньше я только пару раз выступала в дуэте с такими хорошими парницами. Бывает, что она может где-то меня успокоить, а так все решения мы принимаем обоюдно.

Готовясь к матчу, мы немного понимаем, как кто играет, я могу по ходу поединка построить хорошую тактику. А так мы стараемся играть в свой теннис и не придумывать сильно заумные парные комбинации. В начале нашего первого матча нам очень хотелось что-то подкрутить, как-то укоротить, найти какие-то сложные тактические решения. Это не помогает, поэтому мы стараемся играть агрессивно, как и всегда. Дальше у нас матч с парой Дабровски / Остапенко и я думаю, что это будет интересный поединок. Думаю, что у нас есть все шансы», – сказала Марта.

Отметим, что Костюк впервые сыграет в третьем круге парного разряда на турнире Большого Шлема.