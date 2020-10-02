Ролан Гаррос. Марта Костюк вышла в третий круг парного разряда

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает завоевывать победы в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором круге 18-летняя украинка в тандеме с Александрой Саснович из Беларуси обыграла бельгийско-российский дуэт Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова.

Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда

Марта Костюк / Александра Саснович – Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова – 6:3, 4:6, 6:2

Отметим, что матч был прерван на несколько часов из-за дождя при счете 5:1 в третьем сете.

В следующем раунде Костюк и Саснович померяются силами с канадско-латвийской парой Габриэла Дабровски / Алена Остапенко.

Напомним, в одиночном разряде Марта проиграла в первом круге основной сетки после успешного преодоления квалификации.