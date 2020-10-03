ХОМЧЕНОВСКИЙ – о жеребьевке ЛЕ: «Со всеми соперниками можно играть»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.



«Сегодня мы специально собрались всей командой для того, чтобы посмотреть жеребьевку. Скажу, что с теми командами, которые выпали нам в жеребьевке, со всеми можно играть.



С «Брагой» мы уже встречались ранее на стадии квалификации. С остальными уже познакомимся лично. Надеемся на лучшее и будем стараться добиваться положительного результата», – сказал Хомченовский.

Напомним, луганской «Зари» в соперники выпали «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция).

Начинаем в Англии. Стал известен календарь Зари в Лиге Европы