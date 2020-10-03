В матче третьего тура Серии А «Сампдория» под руководством Клаудио Раньери в гостях обыграла «Фиорентину» (2:1)
Лучшие моменты матча Фиорентина - Сампдория
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерио Верре (Сампдория).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Фабио Квальярелла (Сампдория).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Serie A
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.