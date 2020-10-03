Раньери побеждает фиалок. Сампдория обыграла Фиорентину в гостях

2 октября в чемпионате Италии состоялся стартовый матч 3-го тура.
«Сампдория» под руководством Клаудио Раньери в гостях обыграла «Фиорентину» (2:1). Обе команды теперь имеют по 3 очка из 9 возможных.
Серия A. 3-й тур
«Фиорентина» – «Сампдория» – 1:2
Голы: Влахович, 72 – Квальярелла, 42 (пенальти). Верре, 83.
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Чеккерини, Миленкович, Бонавентура, Бираги, Кастровилли (Данкан, 82), Амрабат (Сапонара, 86), Кьеза, Влахович, Куаме (Кутроне, 58).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло (Реджини, 84), Кандрева (Верре, 69), Экдаль (Палумбо, 84), Рамирес (Лерис, 69), Торсби, Квальярелла, Дамсгор (Аскильдсен, 69).
Предупреждения: Торсби, 24. Тонелли, 69. Экдаль, 73.
Судья: Джакомелли.
Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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