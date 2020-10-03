ФОТО. Соль трогательно попрощался с Динамо

Испанец перебрался в «Тенерифе»

  • 03.10.2020 01:29
  • 557 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Соль трогательно попрощался с Динамо
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Нападающий «Динамо» Фран Соль трогательно попрощался с киевским клубом.
 
«Спасибо, «Динамо». Желаю вам всего самого лучшего в этом сезоне», – написал Соль в инстаграме.
 
Сегодня было официально объявлено об аренде 28-летнего нападающего в клуб испанской Сегунды «Тенерифе»
 
Напомним, Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. С тех пор провел за «бело-синих» 23 матча, в которых забил только 4 мяча. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you @fc_dynamo_kyiv. I wish you all the best this season.

Публикация от Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 03.10.2020 02:05
    0
    И что здесь трогательного!??
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
      Alexandr Rozovyk, 03.10.2020 02:01
    0
    Maks7777, 03.10.2020 01:56
    Подарил наверно каждому по книге
    Я бы не отказался от такого подарка
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 01:56
    0
    Подарил наверно каждому по книге
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 03.10.2020 02:05
    0
    И что здесь трогательного!??
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
      Alexandr Rozovyk, 03.10.2020 02:01
    0
    Maks7777, 03.10.2020 01:56
    Подарил наверно каждому по книге
    Я бы не отказался от такого подарка
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 01:56
    0
    Подарил наверно каждому по книге
    Ссылка
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