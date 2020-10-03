ФОТО. Соль трогательно попрощался с Динамо

Нападающий «Динамо» Фран Соль трогательно попрощался с киевским клубом.



«Спасибо, «Динамо». Желаю вам всего самого лучшего в этом сезоне», – написал Соль в инстаграме.



Сегодня было официально объявлено об аренде 28-летнего нападающего в клуб испанской Сегунды «Тенерифе».



Напомним, Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. С тех пор провел за «бело-синих» 23 матча, в которых забил только 4 мяча.